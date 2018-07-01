إحالة متهمين عرضا رشوة على موظف إلى «جنايات دبي»

المصدر: ■ دبي - البيان

أحالت نيابة الأموال العامة بدبي، متهمين من الجنسية الآسيوية، إلى محكمة الجنايات بدبي عن تهمة عرض رشوة على موظف عام لدى إحدى الوزارات الإتحادية مقابل قيام الموظف العام باستغلال واجباته وصلاحياته الوظيفية في إقناع اللجنة الفنية في تلك الوزارة بترسية مناقصة تنفيذ وصيانة الديكور وغرف الأطفال بأحد المستشفيات الاتحادية على شركتهم.

وذكر المحامي العام المستشار إسماعيل علي مدني رئيس نيابة الأموال العامة بدبي بأن بناء على تعليمات النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان بأن لا تهاون في مكافحة جرائم الفساد كونها آفة تنخر بمكونات المجتمع ومتى انتشرت وتفشت في المجتمع فإنها تؤدي إلى انهيار المجتمع وانعدام الثقة فيه، وقد تم متابعة النيابة العامة بعد أن أصدرت الاذونات المطلوبة للجهات الأمنية لضبطهما متلبسين وقد أقرّ المتهمان بعرض رشوة مالية قدرها 25.000 درهم على الموظف العام مقابل ترسية مناقصة تنفيذ مشروع صيانة وديكور عائدة لشركتهم.