مدني أم القيوين يسيطر على حريق بشقة

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين، من السيطرة على حريق اندلع مساء أمس في إحدى الشقق بالمنطقة الصناعية القديمة بأم القيوين ، دون أن يسفر عن إصابات بشرية.

وتلقت غرفة العمليات بلاغاً عند الساعة العاشرة ليلاً ، يفيد باحتراق شقة سكنية ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والاسعاف إلى موقع الحادث ، وتم إخلاء البناية من القاطنين بها وبلغ عددهم 50 شخصا والمنطقة المجاورة لها وإخماد النيران والسيطرة على الحريق وتم تبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة بالإمارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة.

واشرف المقدم سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين بالإنابة على الحادث والرائد احمد بوهارون ضابط مركز الادارة والنقيب راشد جاسم ضابط مركز الابرق والملازم أول علي سالم مدير فرع الاعلام والعلاقات العامة .

وأشاد بن حمضه بدور وكفاءة رجال الدفاع المدني على تلبية نداء الواجب في الوصول إلى موقع الحادث في دقائق معدودة والسيطرة على الحريق بكل دقة واحترافية .