مصادرة 500 كلغ من «البان» في سكن عمال بدبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

صادرت بلدية دبا الفجيرة ممثلة بإدارة الخدمات العامة، كميات كبيرة تقدر بـ 500 كيلوغرام، من مادة البان الهندي المحظور تداولها والتعامل بها، إلى جانب ضبط ومصادرة المواد الأولية المستخدمة في تحضيرها، وذلك بعد عملية تفتيش مفاجئة بالتعاون مع شرطة دبا لسكن عمال تابع لإحدى الشركات العاملة في المنطقة، وعليه يتم اتخاذ الإجراء القانوني المتبع ضد المخالفين.

وأوضح المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة ان البلدية حريصة على تكثيف عمليات الرقابة بشكل دوري ومفاجئ لمواجهة كافة أشكال التجاوزات والمخالفات التي تضر بالمجتمع وأفراده، مشيرا إلى أن عملية الضبط والمصادرة جاءت من خلال حملات تفتيشية في فصل الصيف بالتعاون مع الشرطة.

وتناشد بلدية دبا الفجيرة الجمهور بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها من خلال الاتصال على الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة، حيث إن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة المخالفين.