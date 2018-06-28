الحبس والغرامة لمتهمين أدارا منشأة صحية بلا ترخيص

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بحبس المتهم (ا،ع،م) عربي الجنسية 6 أشهر ودفع غرامة 10 آلاف درهم بتهمة تشغيل منشأة صحية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

وتشغيل طبيب غير مرخص، وإبعاد المتهم عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة وأمرت المحكمة بإغلاق العيادة الطبية في منطقة النعيمية وسط عجمان، كما قضت المحكمة بحبس (س،ع، ب ) شهرا ودفع غرامة 5 آلاف درهم عن تهمة مزاولة مهنة طب الأسنان دون الحصول على ترخيص والعمل لدي غير الكفيل والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة وأمرت بأبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من فترة العقوبة.

وتشير وقائع القضية بورود معلومات لوزارة الصحة بوجود شقة بشارع الملك فيصل بمنطقة النعيمية في عجمان حولت إلى عيادة طبية تمارس المهنة بدون ترخيص وأخذ المواعيد عن طريق الفيس بوك ويتم استقبال المرضى وعلاجهم داخل الشقة بعد إغلاق الأبواب وبمبالغ اقل من المبالغ المتعارف عليها في العيادات.

وعليه تم مداهمة الشقة بعد إصدار ندب من النيابة العامة وتم عمل كمين محكم لضبط المتهمين حيث توجه مصدر سري للعيادة طالبا العلاج وقام المتهم الأول باستقباله وطلب منه مبلغ 300 درهم مقابل العلاج.

وذكر له بان الطبيب المعالج مشغول مع مريض وسوف يفرغ بعد 10 دقائق وعندها تمت عملية مداهمة الشقة من قبل أفراد المباحث الجنائية برفقة مفتش من وزارة الصحة وشوهد المتهم الثاني يقوم بفحص المصدر السري كما تم العثور على مجموعة من الأوراق تخص المواعيد لاستقبال مرضى آخرين.

ولم يثبت المتهم الثاني ما يفيد بانه طبيب مرخص لمزاولة مهنة طب الأسنان وليس لديه ترخيص، كما أن العيادة غير ملتزمة بشروط التعقيم ومنع انتشار العدوى واستخدام جزء من العيادة كمحل للإقامة والسكن، وعليه تم توجيه عدد من التهم على المتهمين وهي تشغيل منشأة صحية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وتشغيل طبيب غير مرخص وعدم التخلص من النفايات الطبية طبقا للشروط والمعايير المتبعة وفق للقانون.