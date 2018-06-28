ضبط شابين أطلقا فيديو ترويجياً لمخدر الكوكايين

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أحمد الحمادي رئيس النيابة، أنه وبناء على بلاغ تلقاه مكتب التحقيقات الاتحادي التابع لمكتب النائب العام عبر تطبيق "مجتمعي آمن" الذي أطلقته النيابة العامة الاتحادية قبل أيام، قد تم القبض على شابين عمرهما 30، 21 سنة لإطلاقهما فيديو ترويجيا على وسائل التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت يروجان به لمخدر الكوكايين وتعاطيه، وأن النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أمر فور أخطاره باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبطهما على وجه السرعة والتنسيق مع الجهات المعنية.

وقد تولت وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة لشرطة عجمان بتنفيذ الضبط في زمن قياسي، وجاري حالياً عرضهما على النيابة المختصة.

وأشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة إلى أن النائب العام للدولة شدد على مكافحة جرائم الاتجار في المخدرات وتعاطيها والترويج لها ومواجهتها بكل الحسم بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، باعتبارها مسألة تمس الأمن الوطني لما يترتب عليه من إهدار أهم ما تملكه الدولة من طاقة وهو شبابها وذخيرتها من أبناء الوطن، وأن دولة الامارات العربية المتحدة بجميع سلطاتها وأجهزتها لا تتهاون في التصدي لهذه الآفة الخطير وتولي لهذه القضايا والتصدي لها ولمرتكيها الدرجة القصوى من الأهمية.