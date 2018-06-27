يكسر أسنان زميله بالسكن خلافا على غسل الأطباق

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

تعرض آسيوي لكسر في أسنانه بعد تعرضه لهجوم من زميله في السكن المشترك في شارع جمال عبد الناصر بمنطقة المجاز في الشارقة إثر مشاجرة نشبت بينهما على غسل الأطباق.

واستمعت الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة لأقوال المجني عليه الذي قدم تنازلا عن حقه، وقال إنه يقطن مع المتهم في سكن مشترك بشارع جمال عبد الناصر في منطقة المجاز وأن مشادة كلامية وقعت بينهما على خلفية تنظيف أطباق العشاء وأن الخلاف امتد لعراك بالأيدي ومن ثم تعرضه للكمة افقدته اثنين من أسنانه، مشيرا إلى أنه لا يريد شيئا من المتهم لأن الخلاف والاعتداء كان متبادلا.

المتهم اعترف بالاعتداء والتسبب لرفيقه بعاهة مستديمة وذكر أن الاعتداء بالأيدي كان من الطرفين ولم يقصد أن يسبب أي أذى خاصة وأنهما يعيشان معا منذ فترة وتربطهما علاقة احترام ومودة وكلاهما من نفس القرية في بلدهم الأصلي.

وقررت المحكمة حجز دعوى الحكم.