محاكمة مغنية آسيوية بتهمة ازدراء الأديان عبر «أنستغرام»

المصدر: ■ أبوظبي - موفق محمد

نظرت محكمة جنايات في جلستها المنعقدة، أمس الثلاثاء، في قضية اتهام مطربة وفنانة من جنسية آسيوية، تتهمها النيابة العامة، بازدراء الأديان والمساس بالدين الإسلامي، بعد نشرها لمقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «أنستغرام» تظهر فيه المتهمة بملابس مثيرة حاملة آلة «الغيتار» وتغني أغاني تحض على الفسق وتحسين المعصية.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمة إلى القضاء بعد ملاحظة أحد أفراد الدوريات الإلكترونية المعنية بجرائم تقنية المعلومات، لحساب إلكتروني يعود للمتهمة نشرت مقطع فيديو تظهر فيه المتهمة وخلفها صورة مسجد وهي تغني وتشير بأصبع يدها الأيسر، ليتم على إثره تحديد صاحبة الحساب وإلقاء القبض عليها، ومن ثم إحالتها إلى محكمة الجنايات.

وخلال الجلسة دفعت المحامية نشوى القبيسي الحاضرة مع المتهمة بعدم معقولية الواقعة وتصويرها على النحو الوارد بأمر الإحالة وانتفاء القصد الجنائي.

وقالت: إن الثابت في الأوراق أن الأفعال التي وجهتها النيابة العامة إلى المتهمة من ازدراء الأديان والتحريض على الفسق وتحسين المعصية لهو من الجرائم العمدية، والتي تتطلب في ارتكابها توافر القصد العمدي المنشئ للجريمة ولا يكفي أن يكون قصداً خاصاً، بل اشترط المشرع لها أن تكون نابعة عن إرادة وعمد على إتيان هذا الفعل الآثم وهو ما لا يتوافر في الدعوى الماثلة.

وفي ختام مرافعتها سلمت المحامية نشوى القبيسي الهيئة القضائية مذكرة شاملة بدفاعها، طالبت في ختامها بالحكم ببراءة موكلتها من جميع التهم المنسوبة إليها، واحتياطاً استعمال منتهى الرأفة.