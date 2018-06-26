براءة آسيويين من الاستيلاء على هواتف بمليون و668 ألف درهم

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

قضت محكمة جنايات الشارقة، ببراءة «ع. ن» و «ع. ش» آسيويين، من تهمة تزوير محررات رسمية وعرفية، واستخدامها في الاستيلاء على أجهزة هواتف متحركة وشرائح تلفونية تبلغ قيمتها الشرائية مليوناً و668 ألف درهم، بالتعاون مع آخرين هاربين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مؤسسة الإمارات للاتصالات في فرعها بمنطقة المجاز شكاوى من عملاء عن ورود رسائل نصية قصيرة لهم بأرقام لم يقوموا باستخراجها أبداً، وتبيّن بالفحص والتحري من خلال قسم الشؤون القانونية بالمؤسسة أن مندوبين في شركات توريد العمالة بقسم المبيعات ويتعاملون مع اتصالات بشكل دائم استغلا الصلاحيات الممنوحة لهما وتجاوزاها بحيث قاما بإصدار 187 طلباً مستخدمين مستندات مزورة واستوليا من خلالها على 246 جهاز هاتف متحرك بقيمة إجمالية قدرت بمليون و668 ألف درهم.