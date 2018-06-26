«نيابة دبي» تحيل متهمين سرقوا إطارات مركبات إلى «الجنايات»

المصدر: دبي - البيان

أمرت النيابة العامة بدبي بإحالة ثلاثة متهمين من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات، أقدموا على سرقة إطارات مركبتين مركونتين في ساحة رملية بإحدى المناطق الصناعية، واستخدم المتهمان مفك براغي في سرقتها، ومن ثم الاستفادة منها من خلال بيعها في محلات السكراب، وعليه تمت إحالتهم بتهمة السرقة ليلاً من شخصين فأكثر وبحمل السلاح وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في القضية من فور إخطارها، وتولت متابعة القضية والتحقيق مع أطراف الدعوى، حيث أوضح المستشار خالد سالم العلوي، رئيس نيابة أول بنيابة بر دبي، أن المتهمين اعترفوا بتحقيقات النيابة العامة بواقعة السرقة، وأفادوا أنهم اتفقوا على سرقة مركبات عائدة لشركة خاصة، تم إيقافها في ساحة رملية ولا توجد عليها مراقبة أو حراسة.

مضيفاً أن اثنين منهم توليا مسألة المراقبة، أما الثالث فتولى فك الإطارات مستخدماً المفك الخاص بالإطارات. وبناءً عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا جناية السرقة ليلاً من شخصين فأكثر أحدهم يحمل سلاحاً.

والمعاقب عليها بمواد قانون العقوبات الاتحادي، فأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم الأول والثاني حضورياً، والمتهم الثالث غيابياً، والدعوى إلى محكمة الجنايات بدبي لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام. وأضاف المستشار العلوي أن العلة الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح أن حمل الجاني السلاح يشد من أزره، ويلقي الرعب في قلب المجني عليه.