تأجيل النظر في قضية متهم بقتل 5 أشخاص إلى 26 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تمسك محامي الدفاع عن المتهم بقتل رجل و4 فتيات، اتَخذوا من مركز تدليك «مساج» ستاراً لممارسة الرذيلة،أمس الاثنين، بطلب حضور أولياء الدم لالتماس العفو عن المتهم مقابل الدية، حيث قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل.

وتفصيلاً، فقد أجبر المجني عليهم الخمسة عشيقة القاتل على ممارسة الرذيلة، ليشرع الأخير في شراء سكين وقتل المجني عليهم بداخل الشقة التي كانوا يديرونها لممارسة الرذيلة، وبعد أن علمت الجهات المعنية قامت بتشكيل فريق بحث وتحرٍ تمكن من إلقاء القبض على القاتل وعشيقته، وعلى 8 آخرين كانوا قد علموا بالجريمة وتستروا عليها. وبمواجهة القاتل بالتهم المنسوبة إليه، اعترف بارتكابها، مرجعاً السبب إلى أنه على علاقة حب مع المتهمة الثانية.