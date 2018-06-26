السيطرة على حريقين في «جميرا فلج سيركل» و«القرية العالمية» خلال 9 دقائق

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمكّنت فرق الدفاع المدني بدبي من إخماد حريق اندلع ببرج قيد الإنشاء مكون من 40 طابقا في جميرا فلج سيركل، كما سيطر على حريق نشب إثر مخلّفات ناتجة عن عمليات هدم الجناح الصيني في القرية العالمية دون إصابات.

وأكد الدفاع المدني في دبي أن الحريق الأول وقع في الجناح الصيني في القرية العالمية الساعة 11:30 من صباح أمس تقريبا، وأن فرق الدفاع المدني تمكنت خلال 9 دقائق من ورود البلاغ عن اندلاع الحريق من محاصرته وإخماده في الجناح الصيني دون تسجيل أي إصابات.

وأشار الدفاع المدني في دبي إلى أنه فيما يتعلق بتفاصيل الحريق الثاني تلقت غرفة العمليات بلاغا في الساعة 1:39 ظهر أمس باندلاع حريق في برج قيد الإنشاء مكون من 40 طابقا في جميرا فلج سيركل وتمت السيطرة على الحريق في الساعة 3:07 عصرا، وشاركت في المكافحة فرق الإطفاء من مركزي البرشاء والمرسى دون وقوع أي إصابات.