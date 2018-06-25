حريق في القرية العالمية ولا إصابات

المصدر: البيان الإلكتروني

تعمل فرق الدفاع المدني في دبي الآن على إطفاء حريق اشتعل في القرية العالمية بعد وصولها لموقع الحادث خلال زمن قياسي وحتى الآن لم يتم تسجيل أي إصابات.

ووصلت قوات الدفاع المدني خلال 9 دقائق من ورود البلاغ عن اندلاع الحريق في القرية العالمية وتمت محاصرته وإخماده في الجناح الصيني دون تسجيل أي إصابات وبدء عمليات التبريد.

ويذكر أن القرية العالمية في دبي في الفترة الحالية خالية من الزوار حيث أغلقت أبوابها لهذا الموسم في السابع من أبريل 2018.

إقرأ أيضا:

السيطرة على حريق بسيط في واجهة أحد الأجنحة بالقرية العالمية



