يسرق قلادة ذهبية من عنق سيدة في الشارقة

المصدر: الشارقة: نورا الأمير

سُرقت قلادة ذهبية من عنق سيدة بالمنطقة الصناعية في الشارقة بعد تعرض المجني عليها لهجوم مباغت.

وكان الجاني وهو شاب آسيوي الجنسية قد مثل أمام الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة أمس، قد هاجم السيدة وانتزع جزء من القلادة من رقبتها وفر هارباً من المكان بعد أن أوقع هاتفه المتحرك، فيما تعرضت المرأة لخدوش بسيطة وحالة من الذعر الشديد.

وواجهت المحكمة المتهم بما أسند إليه من تهمتي الاعتداء والسرقة بأنه عمد إلى مراقبة سيدة أثناء سيرها في أحد الشوارع وقام بالهجوم عليها بأن حاول انتزاع سلسلة ذهبية من رقبتها حيث نجح بقطعه وأخذ جزء منه فيما بقي الجزء الآخر في عنقها، وأنه تم الاستدلال على هويته من هاتفه الذي وقع منه في موقع الجريمة، لكنه أنكر التهمة وقال إنها غير صحيحة متراجعا عن اعترافاته التي أدلى بها.