عام حبساً لـ 3 آسيويين انتحلوا صفة رجال الأمن

المصدر: Ⅶ الشارقة - نورا الأمير

قضت محكمة جنايات الشارقة، بحبس ثلاثة أشخاص من جنسية دولة آسيوية، لمدة عام، بعد ثبوت تورطهم في انتحال صفة رجال أمن، وتمكنهم من خطف سيدة وسرقة ما بحوزتها من مبالغ مالية ومنقولات .وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي إدارة التحريات في شرطة الشارقة، بلاغاً من سيدة تفيد بانها تعرضت للخطف والسرقة، وأشار الشاهد إلى أنه شارك في ضبط اثنين من المدانين اللذين مثلا أمام الهيئة القضائية، وأنه أمر بالضبط، حيث ضبط المدان الأول، والذي تعرفت إليه المجني عليها.

وقدم محامي المدان الأول في الجلسة الماضية، مذكرة دفع فيها ببراءة موكله مما نسب إليه، فيما أنكر المدانان أقوال الشاهدين.