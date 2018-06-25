وفاة طفل غرقاً بمسبح بناية في الشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة - نورا الأمير

توفي أول من أمس طفل آسيوي يبلغ من العمر 8 سنوات، غرقاً في مسبح برج سكني يقيم فيه مع أسرته في منطقة الخان بالشارقة، بعد أن غافل ذويه وذهب للسباحة، وكان أحد أفراد أسرته سارع إلى نقله إلى مستشفى القاسمي، إلا أنّه فارق الحياة قبل أن يتمكّن المسعفون من إنقاذه، بسبب كمية المياه الكبيرة التي ابتلعها، ووصلت إلى رئتيه.

وكانت الشرطة تلقت بلاغا قرابة الساعة السابعة والنصف مساء يفيد بغرق الطفل وعلى الفور توجهت قوة من الشرطة الى مكان الحادث حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل ونقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة، وفتحت الشرطة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الوفاة وتحديد السبب والمسؤولية فيه وكذلك الاستماع إلى أقوال والد ووالدة الطفل في الواقعة.

يذكر أن طفلة مواطنة، تبلغ من العمر عامين، توفيت قبل قرابة أسبوعين غرقاً في حوض سباحة في منزل أقاربها في مدينة الذيد بالشارقة.