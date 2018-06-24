إنقاذ عامل سقط في حفرة بمنطقة الشوامخ في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أنقذت فرق الدفاع المدني في أبوظبي عاملاً في "العقد الرابع "سقط في حفرة قيد الإنشاء للصرف الصحي بمنطقة الشوامخ.

وقدمت طواقم الإسعاف في مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي الرعاية الصحية الأولية للعامل، وجرى نقله إلى مستشفى المفرق وعلاجه من الإصابات البليغة التي لحقت به .

وحث العميد مسلم محمد العامري مدير مديريه شرطة المناطق الخارجيه في قطاع الأمن الجنائي، الشركات على الالتزام باستخدام وسائل الأمن والسلامة تفاديا لحدوث الإصابات المهنية، وأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار حفاظاً على العاملين، داعياً الجمهور إلى عدم الاقتراب من أماكن الحفريات والأعمال الإنشائية .

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية تلقى بلاغاً عند الساعة 10:15 صباحاً، وتحركت على الفور دوريات الشرطة التابعة لمركز شرطة بني ياس وسيارات الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني إلى موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعانة بفريق المسطحات المائية، واستخدام معدات الإنقاذ، لإخراج العامل من داخل الحفرة