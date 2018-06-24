«جنايات الشارقة» تنتدب خبيراً في قضية اختلاس

المصدر: ■ الشارقة - نورا الأمير

قضت محكمة جنايات الشارقة بانتداب خبير حسابي للاطلاع على ملف قضية «اختلاس» مبالغ مالية من دائرة حكومية، تكون مهمته الاطلاع على كافة وثائق الهيئة والمستندات والاستماع إلى الشهود لبيان المبالغ التي تمكن المتهمون وهم ثلاثة، من الاستيلاء عليها من خلال تحريرهم شيكات بأسماء موظفين وهميين وآخرين استقالوا من الدائرة، وأخذ المبالغ لأنفسهم، وإعادة الدعوى للمرافعة في يوليو المقبل.

وكانت الهيئة القضائية برئاسة القاضي محمود أبكر قد استمعت إلى شهادة عدد من الموظفين حيال معرفتهم بالواقعة، حيث أفاد مدير إدارة في الهيئة في شهادته، بأنهم اكتشفوا وجود أسماء لموظفين لا يعملون بالشركة وآخرين استقالوا تصرف شيكات بأسمائهم (كموظفين قائمين على رأس عملهم) وفقاً لكشوفات يعدها رئيس القسم المشرف المتهم الأول «م» وهو من يرفع الأسماء للشركة التي تتعامل معها الهيئة للتوظيف ويمثلها المتهم الثالث «ر»، وقال إن المتهم الأول يعمد أيضاً إلى التلاعب بساعات العمل ويزيد عددها لموظفين لا يعملون، موضحاً أن القيمة الإجمالية للاختلاسات وصلت إلى 280 ألف درهم وفقاً لحساباتهم هم، وقال شاهد آخر إن المتهمين الأول والثاني يصدران شيكات بأسماء موظفين غير موجودين بالهيئة.