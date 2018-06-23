شرطة الفجيرة تواصل بحثها لليوم العاشر عن المواطن المتغيب

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أشار اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة إلى أن فرق البحث والتحري مازالت تواصل بعثها عن المواطن المتغيب سيف خلفان الكندي في العقد الثالث من العمر، على إثر بلاغ تقدم به ذووه قبل عشرة أيّام ، موضحا ان التحقيقات الأولية أظهرت ان المفقود لم يغادر الى خارج الدولة ، وعليه تناشد جميع أفراد المجتمع بالتعاون في حال معرفتهم اية معلومات عن المتغيب والتواصل مع غرفة العمليات على الهاتف 092051100 أو 999.

يذكر ان المتغيب شاب يبلغ من العمر 29 سنة عازب، وحول واقعة اختفائه وضح خال المتغيب علي راشد لـ " البيان " انه يوم الخميس الموافق 14 يونيو تم العثور على سيارة المفقود على مرتفع قريب من الحي السكني لمنطقة الحيل بالفجيرة التي يسكن بها ، وكان مفتاح السيارة بداخلها وهاتفه النقال ومحفظته والأيباد، الامر الذي استدعى ابلاغ الجهات الامنية حول واقعة التغيب، ومازالت عملية البحث جارية حتى اليوم .