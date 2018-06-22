سيدة تحاول الانتحار والإسعاف ينقذها

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أقدمت سيدة آسيوية، تحمل الجنسية الهندية تبلغ من العمر (43 عاماً)، على محاولة الانتحار، عبر قطع شرايين يدها اليمنى باستخدام مشرط حلاقة.

حيث تم نقلها إلى مستشفى الكويت وهي تعاني نزيفاً حاداً. وبيّن الكشف الطبي المبدئي أن السيدة تعاني جرحاً غائراً في يدها، حيث قام الطاقم الطبي بإسعافها عبر عملية عاجلة لربط أوتار اليد كونها فقدت الإحساس بها، حيث ترقد حالياً في قسم الجراحة وحالتها العامة مستقرة.

وفور تلقي غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً بالحادث، هرعت فرق الشرطة والمختبر الجنائي والوحدات المختصة والإسعاف الوطني والإنقاذ إلى موقع الحادث، وتم نقل السيدة بسيارة الإسعاف الوطني إلى المستشفى، فيما تولت الشرطة التحقيق في الحادث.