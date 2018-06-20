التحقيق بملابسات وفاة شابة سقطت من الطابق السابع في الشارقة

المصدر: الشارقة- نورا الأمير

تحقق شرطة الشارقة في وفاة شابة عربية في العقد الثاني من العمر، كانت قد سقطت من الطابق الـسابع من برج سكني في منطقة القاسمية وتوفيت على الفور متأثرة بجراحها نتيجة شدة الارتطام.

وكانت غرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة قد تلقت بلاغاً بحادثة السقوط نحو الساعة الثامنة من صباح أمس، انتقل على إثره فريق من البحث الجنائي وسيارة إسعاف ووكيل النيابة، حيث تبين وفاة المرأة في الموقع من شدة الارتطام.

وقامت فرق التحقيق بتصوير الواقعة ورفع البصمات والأدلة من الموقع، وكذلك معاينة مكان السقوط والتحقيق في الأسباب التي دفعتها لذلك، فيما أمر وكيل النيابة بتحويل الجثة للمختبر الجنائي للتوصل إلى الأسباب الحقيقية للوفاة.