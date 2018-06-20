محاكمة زائرة عربية اعتدت على شرطي في المطار

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، زائرة عربية في الثلاثينيات من العمر، بتهمة الاعتداء على شرطي، ودفعه بيدها، والاستهزاء به أمام المسافرين في مطار دبي، والتحدث معه بصورة غير لائقة وبصوت مرتفع، قائلة له: «أنت هنا لخدمتي فقط.. ستندم على فعلتك»، بعدما طلب منها الوقوف في الطابور المخصص للزائرين من غير الجنسية الخليجية.

وبحسب أوراق القضية، فإن الشرطي المجني عليه تعرض لاعتداء المتهمة بينما كان يشرف على عملية تنظيم المسافرين القادمين للدولة، وتبين أنه طلب من المتهمة الالتزام بالمسارات المخصصة للمسافرين أثناء ختم الجوازات والتوجه إلى المسار الخاص بالوافدين.

وعدم الوقوف في الطابور الخاص بالمواطنين، إلا أنها رفضت الانصياع لأوامره وتوجيهاته، وأصرت على البقاء في مكانها، قبل أن تحدث فوضى بالمكان تسببت في إحراج المجني عليه أمام الحضور.