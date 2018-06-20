6 أشهر حبساً لأوروبيتين بتهمة الاعتداء على شرطية

المصدر: دبي-رامي عايش

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، محاميتين أوروبيتين (توأم)، بالحبس 6 شهور والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ مدة الحكم، لإدانتهما بالاعتداء بالضرب والسب على شرطية في أثناء محاولة إلقاء القبض عليهما، بموجب بلاغ حول تعاطيهما المشروبات الكحولية في أحد الفنادق في منطقة البرشاء، وتسببهما في إحداث مشكلات مع الموجودين هناك.

وتفيد التحقيقات الواردة في هذه القضية، بأن الشقيقتين البالغتين من العمر 37 عاماً، اعتدتا على المجني عليها أثناء وجودهما في مركز الشرطة الكائن في المنطقة المذكورة، ما أدى إلى سقوطها وارتطام رأسها بالأرض، وتعرضها لإصابات في مناطق في جسدها، كما تعرضت المجني عليها إلى سب بعبارات نابية خادشة للشرف، من قبل المتهمتين، في أثناء إخضاعهما للفحوص الخاصة بتناول المشروبات الكحولية.