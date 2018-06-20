طبيب مخمور يعتدي على مسعفيْن حاولا إنعاش صديقته

المصدر: دبي - البيان

قالت النيابة العامة في دبي أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنح إن طبيب أسنان أفريقياً اعتدى على مسعفيْن أثناء إنعاش صديقته، بعد تعاطيه مشروبات كحولية وإصابته بحالة من السكر الشديد.

وبحسب أقوال المجني عليهما، فقد تلقيا بلاغاً حول تعرض فتاة لحالة إغماء في أحد الفنادق بسبب تعاطيها الكحول، ولدى وصولهما إلى مكان البلاغ شاهدا المتهم وهو يحاول إنقاذ الفتاة من خلال الضغط على صدرها، كونه تربطه بها علاقة صداقة، على الرغم من أنها استعادت وعيها .

وأضاف المجني عليهما أنهما طلبا من المتهم التنحي جانباً لإنعاش الفتاة وتقديم العلاج اللازم لها، ونقلها إلى السيارة تمهيداً لتحويلها إلى المشفى، إلا أنه رفض واعتدى عليهما بالضرب، وهي التهمة التي أنكرها أمام هيئة قضاة محكمة الجنح، في حين اعترف بتهمة تعاطي المشروبات الكحولية.