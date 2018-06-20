سحب تصريح سائق حافلة مدرسية متهور كاد يتسبب في دهس طفل

المصدر: أبوظبي - وام

سحبت دائرة النقل بإمارة أبوظبي تصريح سائق حافلة مدرسية متهور كاد يتسبب في دهس طفل عندما كان يحاول عبور الطريق إلى منزله بمنطقة الفلاح السكنية الأسبوع الماضي.

وأكد الدائرة أن السائق لم يلتزم بإشارة ذراع (قف) الجانبية للحافلات المدرسية، وهي ذراع آلية مزودة بلوحة مكتوب عليها كلمة «قف» وتستخدم للتنبيه بأن الحافلة المدرسية متوقفة لصعود أو نزول الطلاب ويتوجب على سائقي المركبات التوقف الكامل عند تشغيلها وبمسافة لا تقل عن خمسة أمتار لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان.

وقالت: لكن ما حدث كان خلاف ذلك عندما كانت الحافلة متوقفة وتنتظر قيام المشرفة المرافقة للطفل بتوصيله لعبور الطريق إلى منزله تفاجأت بحافلة مدرسية أخرى مسرعة متجاوزة الحافلة الأولى من الخلف ومتجهة نحوهم، قبل أن تتمكن المشرفة في اللحظات الأخيرة من تفادي الخطر وإنقاذ حياة الطفل.