غياب شروط السلامة يكسر رِجلي عامل

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

نظرت المحكمة الشرعية في الشارقة قضية سقوط عامل عربي عن «سقالة» في موقع قيد الإنشاء بمنطقة السيوح وتعرضه لكسور في الرجلين.

ووجهت لصاحب الترخيص تهمة عدم توفير شروط السلامة الكافية. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم التسبب بخطئه في المساس بسلامة عامل، نتيجة الإهمال، وعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية، وإخلاله بما تفرضه عليه أصول المهنة، ومخالفته القوانين واللوائح والتعليمات، إذ لم يوفر وسائل الأمن والسلامة في موقع العمل، ما أدى لسقوط المجني عليه من علو 8 أمتار، وطلبت بمعاقبته.

المجني عليه أدلى بأقواله وهو عربي الجنسية حضر محمولا بمساعدة زميليه في العمل حيث قال:

إنه يشغل وظيفة نجّار على كفالة الشركة محل الواقعة وفي يوم حادث السقوط وصل مبكرا إلى الموقع في منطقة السيوح وباشر عمله مرتديا فقط الخوذة ولم ينتظر وصول مسؤول المخزن لتسليمه الحزام، مشيرا الى انه وقف على السقالة على ارتفاع ثمانية أمتار وحاول سحب قطعة من الخشب حيث اختل توازنه وسقط واقفا على رجليه.