«زلة لسان» تجرّ فتاة إلى السجن

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تسبّبت زلة لسان لفتاة من جنسية أجنبية، في سجنها لمدة 6 أشهر مع الأمر بإبعادها إلى خارج الدولة، ولا سيما عندما طالبت أفراد الشرطة، بفتح بلاغ تتهم فيه زميلتها بالسكن بأخذ أموالها التي تحصلت عليها عن طريق ممارسة الرذيلة.

حيث سقطت الفتاة أثناء أخذ إفادتها أمام الشرطة، التي كانت السبب في إحالتها إلى المحكمة بتهمة اعتياد ممارسة الرذيلة، حيث قام ضابط الشرطة في بداية الأمر، بمتابعة البلاغ الذي تقدمت به الفتاة، والتواصل مع المتعدية، التي حضرت إلى مركز الشرطة لسماع أقوالها.

وبمواجهتها بأقوال الشاكية، اعترفت بقيامها بأخذ أموال زميلتها في السكن، مرجعة السبب إلى حاجتها الماسة للمال لإعانة أسرتها في الخارج، راجية من صديقتها أن تسامحها وتعفو عنها لما بدر منها من أفعال تجاهها.

وبعد مناقشات بين الفتاتين وتعهد المعتدية بعدم ارتكابها لهذا الفعل مرة أخرى، وافقت الشاكية على أن تسامح صديقتها وتتنازل عن البلاغ، وعليه قامت بالتوقيع على أوراق التنازل، وعندما همت بمغادرة مركز الشرطة، تفاجأت الشاكية بقيام رجال الأمن بإلقاء القبض عليها وإحالتها إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة، بتهمة ممارسة الرذيلة.