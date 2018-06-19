حبة عنب تقتل طفلاً رضيعاً في خورفكان

المصدر: خورفكان - عائشة الكعبي

توفي رضيع مواطن يدعى (ع. م) يبلغ من العمر عامين من مدينة خورفكان، في ثالث أيام عيد الفطر، بسبب الاختناق بحبة عنب ابتلعها وسدت مجرى التنفس لديه.

وأشار عبيد بن فريش الكندي مدير مستشفى خورفكان، إلى أن الطفل وصل إلى طوارئ المشفى بعد فترة ظهيرة ثالث أيّام العيد، وقد فارق الحياة.

ومن خلال الكشف الفوري على الطفل اتضح عدم وجود أي علامات حيوية وأنه متوفى، وحرص الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية وعمل الإنعاش للطفل لحظة وصوله والتعامل معه بما تقتضيه الحالة الطبية دون أي استجابة، وبعد الفحص تبين أن سبب الوفاة هو حبة عنب ابتلعها الطفل أدت إلى الاختناق وانسداد مجرى التنفس.