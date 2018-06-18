«مدني دبي» ينقذ شخصاً سقط بسيارته في حفرة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمكن الدفاع المدني في دبي بمشاركة شرطة وإسعاف دبي، من إنقاذ شخص سقطت سيارته في حفرة عمقها نحو 15 متراً بمنطقة الخوانيج في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وهرع الفريق المختص فور تلقيه البلاغ إلى موقع الحادث، ونجح في عملية الإنقاذ في وقت قياسي باستخدام أفضل الوسائل ليتم نقل السائق الذي صنفت إصابته بالمتوسطة عبر الإسعاف الجوي لتلقي العلاج اللازم.

كما سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حادث حريق متوسط اندلع أمس الأول في مستودع يحتوي على مستحضرات تجميل وهدايا يقع ضمن مجمع يضم 8 مستودعات في منطقة رأس الخور الصناعية الأولى في زمن قياسي الذي لم يسفر عنه أي إصابات واقتصرت على الأضرار المادية فقط.

من ناحية، أخرى وفي لمسة إنسانية نفذ الدفاع المدني في دبي مبادرة (عيدكم علينا) للمعايدة على أطفال السرطان والقلب بمستشفى دبي في ثاني أيام عيد الفطر المبارك ضمن المبادرات المجتمعية والإنسانية للإدارة العامة للدفاع المدني بمشاركة شرطة دبي وإسعاف دبي وجمعية بيت الخير.

وأمضى خلالها الوفد الزائر وقتاً طيباً بين الأطفال الذين حرمتهم ظروف المرض من قضاء عطلة العيد بين أقرانهم وأسرهم، وقدموا لهم الهدايا والألعاب التي أدخلت البهجة والسرور إلى نفوسهم.

وأكد النقيب عمر عبدالقادر الهاجري نائب مدير إدارة الحماية المدنية بالدفاع المدني دبي، أن المعايدة مع هذه الشريحة المهمة من المجتمع تعبر عن الشعور الجميل والإنساني وغير المستغرب أبداً للإدارة العامة للدفاع المدني برئاسة اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام التي ظلت تتفاعل مع مختلف المبادرات الإنسانية والمجتمعية.