905 حوادث مرورية في دبي خلال الإجازة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد العقيد تركي بن فارس مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، تلقي 26 ألفاً و667 مكالمة هاتفية على الرقمين 901 و999 خلال إجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من فجر يوم الجمعة وحتى ظهر أمس، كما سجل وقوع 905 حوادث مرورية في الفترة ذاتها أغلبها بسيطة ومتوسطة.

وقال العقيد تركي إنه بتوجيهات القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري قامت لجنة تأمين الفعاليات بوضع خطط مرورية للحد من الازدحام في الشوارع للتخفيف عن الجمهور، وأنه بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي تم انتداب عناصر من شرطة دبي داخل غرفة التحكم والسيطرة بالهيئة لمتابعة الحالة المرورية في الشوارع مما أدى إلى انخفاض الازدحام على الطرقات عن السنوات الماضية خاصة عند مداخل المراكز التجارية والحدائق والمساجد وأماكن التجمعات.

وأفاد العقيد تركي بأن أغلب الحوادث التي سجلت بسبب قيادة المركبة بسرعة زائدة وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، والإهمال وعدم الانتباه أثناء القيادة من أهم أسباب وقوع تلك الحوادث، داعياً السائقين إلى الالتزام بخط السير والابتعاد عن الممارسات الخاطئة عند القيادة، وتوخي الحيطة والحذر لدى الاقتراب من التقاطعات.

وناشد العقيد بن فارس الجمهور الاتصال بالرقم 999 فقط في الحالات الطارئة، والاتصال بالرقم 901 في حالات الاستفسار عن مختلف الخدمات التي تقدمها شرطة دبي.