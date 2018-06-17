احتراق مركبة بعد اصطدامها بعمود إنارة بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

احترقت مساء أمس سيارة نوع "فورد" ذات دفع رباعي في منطقة الفصيل بالفجيرة، وذلك بعد أن فقد سائقها السيطرة على المركبة واصطدم بعمود الإنارة، التي تسببت بخلل فني أدى إلى تحرك عجلات المركبة تلقائياً بشكل سريع مما نجم عنه احتاك العجلات واشتعال النيران فيها.

وعليه تم إبلاغ الدفاع المدني بالفجيرة في تمام الساعة 10:30 ليلاً وتم التدخل السريع لفرق الإطفاء والإنقاذ ، التي حالت دون إمتداد النيران إلى داخل المركبة حيث قامت الفرقة بالسيطرة على النيران وإخمادها وإخراج السائق من المركبة، ولَم يسفر الحادث عن أية إصابات تذكر ما عدا أضرار مادية لحقت بالمركبة.