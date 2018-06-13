النيابة العامة في أبوظبي تأمر بضبط شخص أساء لأحد موظفي "أدنوك"

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بضبط وإحضار شخص، على خلفية تعرضه بالإساءة إلى أحد موظفي تعبئة الوقود في محطة أدنوك، وتعمد تصويره ونشر المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعد سلوكاً مجرما وفقا للقانون.

وجاء قرار النيابة العامة بضبط المتهم بعد واقعة انتشار الفيديو المصور على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعمد الاستهزاء بالموظف من خلال الدفع بالنقود المعدنية وتصويره ونشر المقطع ، مما أثار ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبرت نيابة أبوظبي عن رفضها لمثل هذه التصرفات والمخالفة للقانون ، مؤكدة تصديها لكل ما من شأنه الإخلال بمنظومة القيم والأخلاق أو الخروج عن القانون، وذلك في إطار دورها في تمثيل المجتمع والمحافظة على حقوق جميع أفراده من خلال ترسيخ سيادة القانون والمحافظة على أخلاقيات وقيم المجتمع.

وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي أن القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة وضع حدوداً واضحة لمنع أي سلوكيات من شأنها عدم احترام الاخرين أو توجيه الاساءة إليهم أو معاملتهم بشكل غير لائق.

وأكدت أنها ستتصدى بحزم للممارسات التي تمثل فعلاً مخلاً بالنظام والآداب العامة واساءة استخدم التقنيات الحديثة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تحقيق دورها في بسط الحماية القانونية لضمان التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق في المجتمع.