تغريم آسيوية لعدم إبلاغها عن جريمة في شقتها

دانت محكمة جنايات الشارقة فتاة آسيوية تبلغ من العمر 19 عاماً وقضت بتغريمها ألفي درهم وألزمتها بسداد الرسوم القضائية بعد إدانتها بتهمة عدم إبلاغ السلطات المختصة بوقوع جريمة في الشقة التي كانت تقطن بها برفقة أخرى.

وأبلغت الهيئة القضائية المدانة والتي صدر بحقها حكم غيابي بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة، أنها متهمة بوقوع جريمة وتحسين للمعصية وشرب خمر، حيث يتواجد شخص يدعى «ب. ك» في الشقة التي تقطنها برفقة زميلتها في السكن «ك. ا» دون وجود رابط بينهما، حيث اعترفت الفتاة، مؤكدة أنها حضرت إلى الدولة بتأشيرة زيارة وتبحث عن عمل ولا تعلم أن مثل هذه السلوكيات مجرمة قانوناً، كونها جديدة ليس لديها دراية بالأنظمة والقوانين.