3 وفيات بحادث واحد في أم القيوين منذ بداية رمضان

أكد العقيد سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين أنه منذ بداية شهر رمضان المبارك وقع حادث بليغ واحد على شارع الإمارات نتج عنه 3 وفيات لأشخاص من الجنسية الآسيوية، كما أن أسباب الحادث توقف الشاحنات المستمر على امتداد الطريق من الشارقة باتجاه أم القيوين، فيما عدا ذلك لم تقع حوادث مرورية أو اصابات بليغة في ام القيوين سواء في الطرق الداخلية أو الخارجية وانما عدد من الحوادث الخفيفة تولتها شركة (ساعد)، مرجعاً ذلك الى خطة العمل التي وضعتها ادارة المرور والدوريات والتي تهدف الى نشر الوعي الثقافي المروري لكافة فئات المجتمع ومنع حدوث المخالفات المرورية كالقيادة بطيش والتهور واللهو بالدراجات والمركبات على الطرقات العامة بطريقة مخالفـة والحيلولة دون حدوث اختناقات مروريـة وذلك من خلال تكثيف الدوريات لتيسير حركة المرور.

تنبيه

وأوضح انه تم تنبيه السائقين إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وكذلك التقيد بأنظمة المرور والسير على الطرق وعدم مخالفتها والالتزام بالسرعات المحددة خاصة في الطرق الخارجية والتعاون مع رجال المرور للحفاظ على انسيابية السير وعدم عرقلته وذلك من خلال تواجد الدوريات المرورية على مدار الساعة بهدف توفير الأمن والسلامة والطمأنينة لمرتادي الطريق وللحد من وقوع الحوادث، لافتا إلى أن هناك دوريات متواجدة على مدار الساعة في الطرق الداخلية والخارجية لمراقبة الطرق والحيلولة دون وقوع الحوادث، كما أن هناك توجيهات ومتابعة دائمة من اللواء الشيخ راشد بن احمد المعلا قائد عام شرطة ام القيوين بالتركيز على طرق الإمارة وخاصة طريق الشيخ محمد بن زايد .