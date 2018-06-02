إلقاء القبض على «مفحّطَين» تسبّبا بوفاة شاب دهساً في العين

توفي شاب «عربي الجنسية» في الـ 19 من العمر، في حادث دهس وقع أول من أمس الجمعة، في مدينة العين، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى.

وأوضح العقيد أحمد محمد الزيودي مدير إدارة المرور في العين، بمديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، أن المتوفي كان موجوداً في الجزيرة الوسطى للطريق، أثناء إجراء سائقين سباقاً بمركبتيهما، ونتيجة للسرعة الزائدة، تدهورت إحداهما وانحرفت عن المسار، ودخلت إلى الجزيرة الوسطى للطريق، وتسببت بدهس الشاب ووفاته.

وأشار إلى أن دوريات المرور، وصلت إلى موقع الحادث خلال دقائق، واتخذت الإجراءات اللازمة، وتمكنت من ضبط السائق المتسبب في الحادث، الذي تعرض إلى إصابة، وقامت بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما ضبطت سائق المركبة الأخرى، بعد هروبه من مكان الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأكد أن شرطة مباحث المرور، تلاحق الأشخاص الذين قاموا بتصوير الحادث ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا التصرف غير حضاري، ويشجع الشباب الآخرين على ارتكاب مثل هذه الحوادث، وهو تصرف يوجب المساءلة القانونية وتوقيع العقوبة.

وأوضح العقيد الزيودي، أن دوريات المرور تقوم بحملات مستمرة في العين لضبط الحركة المرورية، ومنع أي تجاوزات قد تقوم بها فئة من الشباب.

وحذر من التسابق بالسيارات والقيادة بطيش وتهور، والقيام بحركات استعراضية بالمركبات، والقيادة بدون رخصة قيادة، وبدون لوحات أرقام.

تحذير

أكد العقيد أحمد محمد الزيودي استمرار الرقابة من خلال الدوريات المرورية، للحد من مثل هذه المظاهر السلبية، ومراقبة المناطق التي تشهد التجمعات الشبابية «لتفحيط الويلات»، والحد من القيادة بطيش وتهور وسرعة جنونية، خاصة في ساعات متأخرة من الليل.