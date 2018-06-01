إيقاف سائق حافلة مدرسية كاد يدهس طفلاً ومشرفة في أبوظبي

أنقذت العناية الإلهية طفلاً ومشرفة حافلته المدرسية من كارثة أليمة، كاد أن يتسبب فيها سائق حافلة مدرسية أخرى، لتعريضه حياة الطفل لخطر الدهس أمام منزله، نتيجة لعدم التزامه بإشارة قف للحافلات المدرسية، وذلك حينما كانت مشرفة حافلته تقوم بتوصيله لعبور الطريق لمنزله، حيث تفاجأت بحافلة أخرى مسرعة متجهة نحوهما، وتمكنت في اللحظات الأخيرة من تفادي الخطر وإنقاذ حياة الطفل .

وأعربت شرطة أبوظبي عن أسفها لمثل هذا التصرف من سائق الحافلة المدرسية الذي كان الأحرى به أن يكون الأكثر حرصا على سلامة الطلاب وليس تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وأفادت أنه تم إيقاف سائق الحافلة وحجزه بعد أن تقدمت أسرة الطفل بشكوى لشرطة أبوظبي قدمت من خلالها فيديو يوثق المخالفة الخطرة كان قد تم تصويره من خلال كاميرات موجودة بالمنزل.

وأكدت شرطة أبوظبي أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على كل من يعرض سلامة الطلاب للخطر وعدم التقيد بالتوقف أثناء مشاهدته لإشارة قف الخاصة بمركبات نقل طلبة المدارس (الحافلة)، وأوضحت أنه تم توجيه مخالفتين لسائق الحافلة المدرسية، قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة وسلامة وأمن الآخرين للخطر والمخالفة الثانية عدم التوقف أثناء مشاهدة قائد المركبة لإشارة قف الخاصة بمركبات نقل طلبة المدارس (الحافلة).



ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالوقوف في حالة فتح إشارة (قف) الجانبية بالحافلات المدرسية مشددة أنه سيتم مخالفاتهم بالغرامة 1000 درهم و10 نقاط مرورية في حال عدم التزامهم بالوقوف وفقا للقانون .