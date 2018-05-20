ضبط 13 متسولا في الشارقة مطلع رمضان

أفاد المقدم عبدالرحمن ناصر الشامسي رئيس قسم المطلوبين بشرطة الشارقة أن الحملة التوعوية لمكافحة ظاهرة التسول التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة منذ بداية شهر رمضان الجاري تحت شعار "كافح التسول.. وساعد من يستحق" أسفرت منذ انطلاقها وحتى اليوم عن ضبط (13) متسولاً من مختلف الجنسيات، وذلك بفضل الجهود المكثفة المبذولة من قبل الإدارات المعنية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي أدت إلى تراجع أعداد المتسولين بصورة ملحوظة مقارنة بالسنوات الماضية، وانحسار نشاطهم في مناطق معينة في مؤشر على نجاح حملة التوعية المكثفة ومدى حرص ووعى أفراد الجمهور بالتفاعل والتعاون مع الحملة والتي حرصت من خلالها شرطة الشارقة على مخاطبة كافة شرائح المجتمع وفئات الجمهور بالعديد من اللغات المستخدمة في الدولة، وتضمنت دعوة أفراد المجتمع إلى المساعدة على الحد من هذه الظواهر والكف عن مساعدة المتسولين، والإبلاغ عنهم، حيث لوحظ انخفاض أعداد البلاغات التي ترد من أفراد الجمهور حول نشاط المتسولين على غير العادة في مثل هذه الحملات مقارنة بالاعوام الماضية.

وناشد رئيس قسم المطلوبين بشرطة الشارقة مجدداً أفراد المجتمع بالتعاون المستمر معها حتى نهاية الشهر الفضيل للحد من هذه الظاهرة البغيضة وعدم التعاطف مع المتسولين والامتناع عن منحهم الأموال والصدقات وعدم السماح لهم باستغلال واستدرار عطفهم للحصول على المال بمختلف الطرق الاحتيالية، وفي حال مشاهدتك لهذه الظاهرة يرجى الابلاغ عنها من خلال الاتصال الآمن على هاتف 80040 وهذا الرقم مخصص لحملة مكافحة التسول.