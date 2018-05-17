شرطة أبوظبي تتابع حالة طفلتين تعرضتا لحادث دهس

تتابع شرطة أبوظبي حالة الطفلتين اللتين أصيبتا بإصابات بليغة في حادث دهس وقع مؤخراَ على شارع الخليج العربي بأبوظبي، للاطمئنان على سير علاجهما، في إطار تعزيز أواصر العلاقات الإنسانية مع شرائح المجتمع كافة.

وزار العميد خليفة الخييلي، مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، والعميد سالم بن براك الظاهري، مدير إدارة المناطق الخارجية بالمديرية، مستشفى المفرق للاطمئنان على صحة إحدى الطفلتين التي خرجت من العناية المركزة ويتم علاجها بالمستشفى، ورافقهم خلال الزيارة خليفة جمعة الخييلي، مدير إدارة شئون المرضى.

بينما لا زلت الطفلة الأخرى تتلقى الرعاية اللازمة في العناية المركزة بمستشفى خليفة إلى حين تحسن حالتها الصحية.

ونقل العميد خليفة الخييلي، لأسرة الطفلة التي يجري علاجها وتقديم الرعاية اللازمة بمستشفى المفرق تمنيات العاملين بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بالشفاء العاجل.

ودعا الخييلي السائقين إلى الانتباه إلى حركة الأطفال على الطرق وخفض السرعات في حالة تواجد أي أطفال على الطرق، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أي تهاون في تشديد العقوبات على كل من يتسبب في تعريض سلامة الأطفال للخطر.