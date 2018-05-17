بعد 6 ساعات من البحث.. العثور على جثة الغريق الآسيوي بالفجيرة

أفاد اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، بالعثور على جثة الغريق الآسيوي في العقد الثالث من عمره، مساء أمس في تمام الساعة العاشرة ليلا بعد بحث دام ست ساعات في بحر جزيرة الموزة بالفجيرة.

وكثفت عصر الأمس فرق الإنقاذ التابعة لشرطة الفجيرة، جهودها في البحث عن آسيوي توفي غرقاً في مياه بحر شاطئ جزيرة الموزة، وذلك بعد بلاغ يفيد عن اختفاء شخص آسيوي كان يمارس رياضة السباحة في تمام الساعة الخامسة عصرا، لتباشر فرق الإنقاذ عملية البحث ومسح المنطقة ووضع الشباك لمنع انجراف الجثة، حيث استغرقت العملية قرابة الـ 6 ساعات ليتم العثور عليه في تمام الساعة العاشرة ليلا، وعليه تم نقل الجثة بواسطة الإسعاف الوطني للمستشفى، وتحويل ملف الحادث للجهات الأمنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.