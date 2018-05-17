ضبط 470 متسولاً ومخالفاً في الشارقة

كشف العقيد إبراهيم مصبح العاجل، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، ضبط الأجهزة الأمنية 470 متسولاً تم تحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

مشيراً إلى أن الخطة التي تعمل بها الإدارة تأتي في إطار جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة لمكافحة هذه الظاهرة، وتحديداً في الشهر الفضيل حيث تزداد وتيرتها بصورة لافتة. وقال إن حملة استباقية لشهر رمضان امتدت قرابة شهر ونصف أسفرت عن ضبط عدد كبير من المتسوّلين المقيمين بشكل مخالف في الدولة أو القادمين بتأشيرات سياحية.

مضيفاً أن الحملة غطت مختلف المناطق الصناعية والتجارية والأسواق والأحياء السكنية. ولفت العقيد العاجل إلى أن المتسوّلين يعملون بشكل فردي، باستثناء عصابة واحدة تم ضبطها مؤخراً، جلبت 14 شخصاً من أصحاب الإعاقة الحركية «مبتوري الأيدي»، وجنّدتهم للتسول، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة مستمرة في حملاتها، وستكون مكثفة في شهر رمضان وفقاً للخطط الأمنية المعدة من قبل التحريات، لتحقيق الغاية منها للوصول إلى الحد من هذه الظاهرة.