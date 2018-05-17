تحذير من الشائعات الغذائية

حذّر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من خطورة الانسياق وراء الشائعات الغذائية التي يتم تداولها عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، لما تسببه من مخاطر كبيرة على سلامة المجتمع والاقتصاد الوطني، ودعا الجهاز الجمهور العام إلى تجنب تداول الشائعات الغذائية، والتواصل معه من الفور للتأكد من صحة وسلامة أية معلومات غذائية يتم تداولها بين أفراد المجتمع لتفادي اتساع دائرة انتشار الشائعات، والحد من آثارها السلبية على المجتمع.

وأكّد المهندس ثامر راشد القاسمي، المتحدث الرسمي باسم الجهاز، أن شهر رمضان المبارك يشهد انتشار الكثير من الشائعات الغذائية الموسمية التي تحمل في طيّها معلومات مغلوطة غير مبنية على أسس علمية صحيحة، لافتاً إلى أن بعض هذه الشائعات يهدف إلى إلحاق الضرر ببعض المنتجات الغذائية.