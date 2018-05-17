عجمان تحظر الشيشة والتدخين في الخيم الرمضانية

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن إصدارها للقرار الإداري الذي ينظم عمل الخيم الرمضانية بإمارة عجمان، انطلاقاً من حرص الدائرة على صحة وسلامة الأفراد وتبنيها لمبادئ المسؤولية المجتمعية حظرت بشكل قاطع تقديم الشيشة ومنتجات التبغ أو التدخين داخل الخيم الرمضانية بدءاً من وقت الإفطار وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وأكد خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة أن الدائرة تسعى وبتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة وبمتابعة عبد الرحمن النعيمي على إصدار التعاميم التي تكفل صحة وسلامة الأفراد وتجنبهم التعرض للحالات الطارئة نتيجة لمخالفات البعض، مبيناً أن القرار يعد وثيقة رسمية ورادعاً للجميع.

وأفاد الحوسني بأن الدائرة عملت وبموجب القرار على منع إنشاء أية خيمة رمضانية بدون موافقة فضلاً عن حظر تقديم وجبات الإفطار أو السحور بإمارة عجمان دون الحصول على موافقة فنية من الدائرة.

وشدد على أن الدائرة حظرت بشكل قاطع تقديم الشيشة ومنتجات التبغ أو التدخين داخل الخيم الرمضانية بدءاً من وقت الإفطار وحتى الساعة التاسعة مساءً استناداً للقانون الاتحادي رقم 15 لعام 2009 والذي ينص على مكافحة التبغ بالدولة.