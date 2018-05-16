3 أشهر حبسا وغرامة 17 ألف درهم لنزيل لكم آخر

قضت محكمة جنايات الشارقة بحبس نزيل في المؤسسات الاصلاحية والعقابية 3 أشهر وتغريمه مبلغ 17 ألف درهم تعويضا عن العاهة التي تسبب بها لنزيل آخر بعد أن لكمه على وجهه إثر مشاجرة حدثت بينهما.

وكان المتهم "ف" قد مثل أمام الهيئة القضائية التي واجهته بالتهمة المسندة إليه حيث قال أن المجني عليه هو من افتعل المشاجرة بسبب تغيير محطة التلفاز أثناء مشاهدتهم لأحد البرامج، وأنه شتمه بألفاظ نابية طالت والدته وتطاول عليه باليد، وأن ما قام به هو من أجل الدفاع عن نفسه فقط، لافتا إلى أن المشتكي تنازل عن الدعوى.

ويقضي المدان عقوبة الحبس بعد إدانته بجريمة السرقة بمساعدة قريبة له ساعدته على سرقة شخص آسيوي عن طريق الإكراه في منطقة القادسية بأن سرقوا هاتفا متحركا وساعة يد. وقال المدان أن المشتكي يدين لهما بمبالغ مالية وعندما طالبه بها أعطاه الهاتف نظير أن يصبر عليه لأيام لتأمين المبلغ، فيما قضت المحكمة بحبسه ستة أشهر على جناية السرقة.