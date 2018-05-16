ضبط 3 شباب متهوّرين تسبّبوا في حوادث مرورية

تمكنت شرطة أبوظبي، بالتنسيق مع شرطة دبي، من ضبط وحجز ثلاثة شباب متهورين؛ لقيادتهم مركبة تحمل لوحات مزورة بطيش وتهور.

وكان الشبان الثلاثة حاولوا الهروب من دبي باتجاه أبوظبي لتفادي ضبطهم من شرطة دبي، حيث شكّلوا خطورة بالغة على مستخدمي الطريق والتسبب في وقوع حوادث صدم، وتمت مطاردتهم من الدوريات المرورية لشرطة أبوظبي وإيقافهم وحجزهم في منطقة سيح السديرة على شارع الشيخ محمد بن راشد.

وأكدت شرطة أبوظبي عدم التهاون في تطبيق القانون على الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات القيادة بطيش وتهور، وحوادث صدم، وقيادة مركبة بلوحات مزورة، وهروبهم من الشرطة، وتقديمهم للقضاء لاتخاذ اللازم بحقهم.

وأوضح العميد سالم براك الظاهري، مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، أنه تم وضع خطة عاجلة للتعامل مع المركبة فور تلقي البلاغ باعتماد خطة المطاردة المعتمدة لمثل هذه الحالات، والتنسيق مع مركبات شرطة دبي التي تقوم بمطاردة المركبة القادمة في اتجاه الداخل على طريق محمد بن راشد.

وذكر أن دوريات شرطة أبوظبي طاردت الشباب المتهورين باحترافية ومهنية عالية حاصرتهم، ومن ثم ألقت القبض عليهم في شارع الشيخ محمد بن راشد.

ودعا الظاهري إلى مراقبة الأبناء لوقايتهم من ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تؤثر في مستقبلهم، وحثهم على الالتزام بالقانون، مشيراً إلى وجود رقابة مكثفة من خلال الأنظمة الذكية لرصد كل من يقوم بتصرفات طائشة على الطريق.

ولفت إلى تطبيق عقوبات مشددة على قائدي المركبات الذين يقومون بتزوير أو طمس معالم لوحات مركباتهم بهدف عدم تحمّل العقوبات المترتبة على مخالفاتهم.