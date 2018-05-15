زيت الطبخ وأحمال الكهرباء أبرز أسباب الحرائق في رمضان

أكد العقيد خبير علي المطوع مساعد المدير العام للدفاع المدني في دبي للخدمات الذكية أن أكثر حوادث الحريق في خيم الإفطار الرمضانية والمطابخ المنزلية التي تقع خلال شهر رمضان المبارك تحدث نتيجة تزايد معدلات إعداد الأطعمة المقلية بالزيت وزيادة الأحمال الكهربائية بفعل زيادة عدد الأجهزة المستخدمة في تحضير الطعام والطهي غير السليمة ونسيان ما يتم وضعه على موقد الغاز أو إهمال صيانة المعدات الكهربائية الموجودة في المطبخ.

مسح

وأوضح المطوع أن مؤشر إحصائيات حوادث الحرائق بالدفاع المدني يؤكد بأن المسح السنوي للسنوات الأربع الماضية لم يسجل أي حادث حريق في الخيم الرمضانية وأن الوعي الوقائي للجمهور بتطبيق اشتراطات السلامة في الخيام الرمضانية والمطابخ السكنية من أهم النقاط الرئيسية للحد من الحوادث كما يسهم في تراجع نسب اندلاع الحرائق.

مضيفاً إن الدفاع المدني يحرص على تفعيل جانب التوعية على مدار السنة ببث الرسائل الإرشادية التي يجب على الأسر اتباعها مركزين من خلالها على نشر رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكافة الوسائل المتعلقة بالجمهور للتنويه بالخطر في المطابخ.

تجنب الأسباب

وأضاف المطوع إن على الأسر ومستخدمي المطابخ ومسؤولي الخيم الرمضانية تجنب أسبابها عبر عدد من الخطوات والسلوكيات الوقائية المهمة بوضع اسطوانات الغاز في المناطق المظللة.

وغير المعرضة لأشعة الشمس والفحص الدوري لاسطوانات وتمديدات الغاز بصورة دورية والتحكم في مواقد الطهي وتنظيف شفاطات الهواء من الزيوت لتجنب اشتعالها نتيجة التسخين مع ضرورة الانتباه الدائم لاحتمال نشوب حريق وهو أمر وارد بوجود التمديدات الكهربائية والزيوت والغاز والمواد الأخرى القابلة للاشتعال وتزويد المطابخ والمطاعم بأجهزة كشف تسرب الغاز وتوفير مطفآت الحريق بالقرب من المطابخ.

ونوه المطوع إلى ضرورة إطلاق جرس الإنذار عند نشوب حريق في المطبخ أو المطعم مع فصل التيار الكهربائي والاتصال بالدفاع المدني «997» وإغلاق الأبواب والشبابيك منعاً لانتشار النيران وفي حالة نشوب حريق في مقلاة الزيت فيجب تغطيتها بغطاء سميك أو بطانية إلى أن ينفذ الأوكسجين داخلها وعدم محاولة الإطفاء عن طريق الماء بشكل عام.

وناشد المطوع المواطنين والمقيمين والعاملين في منشآت إعداد وتصنيع المنتجات الغذائية تجنب مخاطر الحريق الناتجة عن ملامسة الزيت لمصادر اللهب بعدم تعبئة أواني القلي بالزيت عن آخرها مع العلم أن الزيت يتحول إلى بخار قابل للاشتعال عند درجة حرارة «240» درجة مئوية ومنوهاً بالحيطة والحذر عند تسخين الأطعمة في الميكروويف مع المتابعة المستمرة وتجنب استخدام الأواني المعدنية داخله.

وأفاد المطوع إلى أن شروط إقامة الخيمة الرمضانية تتطلب موافقة من الدفاع المدني والبلدية مع توفير مساحة كافية بعيدة عن الشارع ولا تعيق الحركة المرورية.

بالإضافة إلى حزمة من الاشتراطات الهندسية الضرورية التي يقرها الدفاع المدني مع تأكيد خضوع الخيم الرمضانية لمعايير واشتراطات الأمن والسلامة التي يعتمدها الدفاع المدني محلياً واتحادياً خاضعة للقانون الاتحادي والمواصفات الخاصة باشتراطات الوقاية والسلامة المعتمدة اشتراطات الوقاية والسلامة للخيام مع الفنادق كشف الخيام الرمضانية

حملات توعية

وأشار مساعد المدير العام للدفاع المدني في دبي للخدمات الذكية أن إدارة الدفاع المدني دبي درجت على تنظيم برامج توعوية سنوية للخيام الرمضانية في الفنادق والتي تشرف عليها مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية قبل وأثناء الشهر الكريم عبر جدول زمني للتأكد من تطابق اشتراطات الأمن والسلامة بجانب إقامة محاضرات توعوية للمسؤولين عن الخيام والعاملين في المطابخ للتعامل في حالة الطوارئ واتباع الخطوات الوقائية.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة والاشتراطات المحددة لا سيما المرتبطة بالتمديدات للأجهزة الكهربائية والتأكد من مطابقة الخيام الرمضانية والمنازل المشاركة في إفطار صائم الذي تنظمه مؤسسة خليفة في دبي للمواصفات المطلوبة لضمان المحافظة على سلامة الأفراد والممتلكات.

اشتراطات الوقاية

أشار العقيد خبير علي المطوع إلى أن الدفاع المدني في دبي ينفذ خطة متابعة الخيم الرمضانية ومطابقتها للمواصفات عبر فرق التفتيش مباشرة والتطبيقات الذكية للدفاع المدني وغرفة العمليات، وانه يجب الحصول على شهادات الإنجاز اللازمة للخيم وفق كود الإمارات.

وأهم هذه الاشتراطات أن تكون أرضيات ومواد الخيم مصنوعة من مواد مقاومة للاشتعال وتوفير مخارج طوارئ للخيام المغلقة والمكيفة يكتب عليها باللغتين العربية والإنجليزية والحد الأدنى للمخارج 3 مخارج في حال الخيم الكبيرة مع تركيب قواطع تلقائية للتيار الكهربائي لكل نظام تكييف منفصل ونوه إلى مراعاة بعد موقع الخيمة عن المحولات الكهربائية وأماكن الطبخ مع حظر التدخين بجميع أشكاله داخل الخيمة المغلقة.