إصابة 32 شخصاً بحادث تصادم بين مركبتين بأبوظبي

أصيب 32 شخصاً بإصابات صنفت بـ "البليغة والمتوسطة والبسيطة" إثر حادث تصادم بين حافلتين، أمس"الأحد" على تقاطع إشارة البيبسي كولا باتجاه الخارج بأبوظبي.

وقال العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي إن مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى عند الساعة الرابعة و35 دقيقة من مساء أمس (الأحد) بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين، وعلى الفور تم إرسال دوريات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذي نتج عنه إصابة شخص صنفت حالته بالبليغة و31 شخصاً ما بين المتوسطة والبسيطة.

وذكر أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى خليفة ومستشفى المفرق بأبوظبي، وتم إجراء العلاج اللازم لهم وغادروا، باستثناء حالة واحدة مازلت تتلقى العلاج بالمستشفى.

وأرجع الخييلي سبب الحادث بعد المعاينة إلى تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ودعا قائدي المركبات إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والانتباه وعدم السرعة، والالتزام بقوانين وقواعد السير لتجنب وقوع الحوادث المرورية؛ حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.