إصابة 5 آسيويين في حادث تصادم برأس الخيمة

تعرض 5 أشخاص من الجنسية الآسيوية لإصابات ما بين المتوسطة إلى البليغة إثر وقوع حادث تصادم بين مركبتيهما في منطقة الرفاعة بإمارة رأس الخيمة أول من أمس.

وأوضح العقيد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند تمام الساعة 7:30 صباح أول من أمس يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين ووقوع إصابات لعدد من الأشخاص، وعليه تم إرسال دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وأشارت المعلومات المبدئية إلى أن المركبة الأولى كانت بقيادة آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 26 عاماً، وسائق المركبة الثانية من جنسية آسيوية أخرى يبلغ من العمر 27 عاماً، وجميعهم أصيبوا بإصابات متوسطة وبسيطة، فيما أصيب أحد الركاب بإصابات بليغة ويبلغ من العمر 54 عاماً، وتم نقل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الصم أهمية اتباع التعليمات والأنظمة المرورية المعمول بها على مستوى الدولة، وأخذ الحيطة والحذر عند القيادة وضرورة ترك مسافة آمنة بين المركبات وعدم التهاون في ذلك لضمان سلامتهم وسلامة الجميع.