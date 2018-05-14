سنة حبساً لآسيوي قتل شقيقه بمقص

قضت محكمة جنايات عجمان بالحكم بحبس المتهم (ح، س، ح) آسيوي الجنسية، سنةً والإبعاد عن البلاد؛ وذلك لقيامه بقتل شقيقه عمداً وإلزامه بدفع رسوم القضية، وذلك نظراً لظروف الواقعة وكون المجني عليه شقيق المتهم. وتنازل أولياء دم المجني عليه عن المتهم، ومن ثم خففت المحكمة العقوبة عليه عملاً بالمادة 98 من قانون العقوبات. وتعود وقائع القضية إلى إقدام الجاني على قتل شقيقه عمداً، وذلك بالتوجه إلى مكان تواجده بغرفة والدته بمنزل العائلة والنقاش معه حول سبب مشاجرته مع والدته، وما إن احتدم النقاش بينهما حتى التقط «مقصاً» وسدد به طعنة بالجهة اليمنى لجبهة المجني عليه ما أدى إلى حدوث كسر بجمجمته وتهتك بأنسجة المخ وتوقف المراكز الحيوية بالمخ ما أدى إلى وفاته.