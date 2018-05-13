شرطة دبي تنقذ 180 شخصاً من برج "ذَا زين" باحترافية

أعلنت ادارة الازمات والكوارث في الادارة العامة للعمليات في شرطة دبي إجلاء 180 شخصاً من سكان مبنى "ذَا زين" الذي تعرض لحادث حريق "اليوم" بمنطقة مرسى دبي المكون من 15طابق و74 شقة بالإضافة إلى تأمين مسكن للسكان بالتنسيق مع مالك المبنى وتوفير 5 باصات مكيفة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتوصيلهم إلى المساكن المؤقتة.

وثمّن المقدم خبير أحمد بورقيبة مدير إدارة الأزمات والكوارث جهود فرق الطوارئ من جميع الجهات ذات الاختصاص على سرعة تجاوبهم وجاهزيتهم الكاملة واتخاذهم الإجراءات السلامة الوقائية في التعامل مع حرائق الأبراج واخلاء المبنى من جميع السكان اضافة الى مبنيين مجاورين من أجل سلامتهم والحفاظ على أرواحهم ونقل 15 مركبة أسفل البرج بواسطة رافعات الشرطة وتأمين وتطويق موقع الحادث.

وأشاد المقدم بورقيبة باحترافية فرق العمل والأدوار التي قاموا بتنفيذها بتناغم في إطار الفريق الواحد مما أسفر عن اخماد الحريق بواسطة رجال الدفاع المدني في غضون 45 دقيقة، ونقل شخص من الجنسية الأفريقية إصابته بسيطة بواسطة مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.