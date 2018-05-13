مفتعل حريق مواقف الأوتليت في قبضة شرطة دبي

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال زمن قياسي، من إلقاء القبض على مفتعل حريق مواقف مركز الاوتليت على طريق دبي العين، والذي أدى إلى احتراق11 سيارة.

وثمن اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، جهود واحترافية فريق العمل الميداني في إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي أدت إلى القاء القبض على المتهم الآسيوي الجنسية قبل محاولته الهروب خارج الدولة، مشيراً إلى أن شرطة دبي ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث أو الإخلال بالأمن.



ومن جانبه أشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بفريق العمل الميداني المؤهل والمدرب على أعلى مستوى ويتمتع بخبرات طويلة تجعله قادرا على كشف الجريمة مهما كان غموضها، كما أشاد في الوقت نفسه بسرعة انتقال دوريات مركز شرطة بر دبي إلى مكان الحادث.

تفاصيل القضية

من جانبه أوضح المقدم عادل الجوكر، مدير ادارة البحث الجنائي، أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ الى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في حوالي الساعة الرابعة عصراً من يوم أمس، يفيد بوقوع حادث حريق في إحدى السيارات بمواقف أوتليت مول الواقع بجانب طريق دبي العين ضمن اختصاص مركز شرطة بر دبي.

وأضاف: وبالانتقال إلى مكان الحادث من قبل الخبراء المعنيين في شرطة دبي تبين أن الحريق بدأ في سيارة باص للنقل العام ومن ثم انتقل بسرعة إلى السيارات المجاورة مما تسبب في حريق 11 سيارة من سيارات زوار المول.

وبجمع الاستدلالات والبحث والتحري في مكان الحادث من قبل فريق العمل في شرطة دبي تبين أن الحريق أضرم بفعل فاعل ويوجد شبهة جنائية في الحادث، خصوصاً أن السيارة التي اشتعل فيها الحريق كانت تقف في مكان آمن ولا يوجد أي مواد مشتعلة أو حارقة في مكان الحادث نفسه.

وعليه قام فريق العمل الميداني بالاجتماع ومراجعة حيثيات البلاغ في مركز تحليل البيانات الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ونتج عنه أن هناك شبهة جنائية في حادث الحريق، وتم تكليف فريق العمل الميداني بإدارة البحث الجنائي بالبحث عن غموض الجريمة وضبط الفاعل.

زمن قياسي

وأوضح المقدم عادل الجوكر أنه من خلال عمليات البحث والتحري الواسعة النطاق تمكن الفريق الميداني في إدارة البحث الجنائي من تحديد هوية المتهم ومقر اقامته وإلقاء القبض عليه خلال زمن قياسي، حيث كان المتهم يستعد للهروب خارج الدولة، كما تبين أنه تعرض للحرق أثناء قيامه بعملية إشعال الحريق في المركبة.

وبمتابعة حيثيات البلاغ تبين أن المتهم يعمل سائق مركبة نقل عام، ويقوم بنقل العاملين في الأوتليت مول، وعلى خلاف مع أحد السائقين من نفس الجنسية فقام بحرق مركبته إنتقاماً منه، وعليه تمت إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حياله.