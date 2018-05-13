إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم برأس الخيمة

تعرض خمسة أشخاص يحملون جنسية دولة آسيوية لإصابات ما بين المتوسطة إلى البليغة إثر وقوع حادث تصادم بين مركبتيهما في منطقة الرفاعة بإمارة رأس الخيمة .

وقال العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة ان بلاغاً ورود لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند تمام الساعة (7:30 صباحاً) يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين ووقوع إصابات لعدد من الأشخاص.

واوضح فور تلقي البلاغ انه تم إرسال دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم التعامل معه ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأسفر الحادث عن إصابة خمسة اشخاص بإصابات بين المتوسطة والبليغة من بينهم سائق المركبة الأولى الذي يحمل جنسية دولة آسيوية ويبلغ من العمر 26 عاماً، وسائق المركبة الثانية من جنسية دولة آسيوية أخرى يبلغ من العمر27 عاماً، وتابع أنه تم نقل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد الصم على أهمية إتباع التعليمات والأنظمة المرورية المعمول بها على مستوى الدولة ، وأخذ الحيطة والحذر عند القيادة وضرورة ترك مسافة آمنة بين المركبات وعدم التهاون بذلك ، لضمان سلامتهم وسلامة الجميع .